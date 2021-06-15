Кличко открыл в Киеве новое общественное пространство VCENTRI HUB

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Кияни
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Кличко открыл в Киеве новое общественное пространство – VCENTRI HUB

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новое общественное пространство – VCENTRI HUB в Оболонском районе столицы. Оно станет площадкой для эффективного взаимодействия власти, общества, представителей образовательной среды, социально ответственного бизнеса и международных партнеров.

Как сообщила пресс-служба главы столицы, в помещении VCENTRI HUB можно проводить разного рода мероприятия, круглые столы, общественные обсуждения. Обмениваться мнениями и делиться опытом.

"Приятно, что в нашем городе появляются такие общественные пространства. Создание подобных бесплатных офисов в формате "openspace" является важным общим проектом городской власти, объединений граждан и жителей столицы", – подчеркнул Кличко.

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В Оболонском районе столицы открыли новое общественное пространство – VCENTRI HUB

Будут организовывать в VCENTRI HUB и семинары для тех жителей района, которые хотят создать ОСМД, зарегистрировать общественную организацию или благотворительный фонд. Также здесь можно будет получить юридические и финансовые консультации.

Будут организовывать в VCENTRI HUB и семинары для жителей района

Мэр столицы напомнил, что в марте прошлого года в столице открыли первое муниципальное общественное пространство VCENTRI HUB – на улице Владимирской, 51Б.

В марте прошлого года в столице открыли первое муниципальное общественное пространство VCENTRI HUB

И именно большой запрос от общественности вызвал распространение такой практики на другие районы города.

Большой запрос от общественности вызвал открытие нового хаба

"Сегодня мы открываем VCENTRI HUB в Оболонском районе не случайно. – Местные жители активны в развитии своего района и совместно решают локальные проблемы вместе с властью. Хорошим примером является парк "Наталка", создание которого стало результатом активности местного сообщества", – отметил Кличко.

Новое открытое пространство общей площадью около 200 квадратных метров является полностью инклюзивным

Новое открытое пространство общей площадью около 200 квадратных метров является полностью инклюзивным. Помещение условно разделено на несколько зон: есть отдельная детская комната, коворкинг-зона, meeting-room, комната для работы Общественного совета района. Хаб оснащен всем оборудованием, необходимым для проведения различного рода мероприятий: проектор и экраны, сеть Wi-Fi, современная система климат-контроля.

Помещение условно разделено на несколько зон
В помещении есть коворкинг-зона

"Надеюсь, что этот хаб станет местом, где власть и общество района совместно будут находить новые интересные идеи и решения для развития Оболони, для развития нашего города", – подчеркнул Кличко.

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