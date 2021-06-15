Кличко открыл в Киеве новое общественное пространство VCENTRI HUB

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новое общественное пространство – VCENTRI HUB в Оболонском районе столицы. Оно станет площадкой для эффективного взаимодействия власти, общества, представителей образовательной среды, социально ответственного бизнеса и международных партнеров.

Как сообщила пресс-служба главы столицы, в помещении VCENTRI HUB можно проводить разного рода мероприятия, круглые столы, общественные обсуждения. Обмениваться мнениями и делиться опытом.

"Приятно, что в нашем городе появляются такие общественные пространства. Создание подобных бесплатных офисов в формате "openspace" является важным общим проектом городской власти, объединений граждан и жителей столицы", – подчеркнул Кличко.

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Будут организовывать в VCENTRI HUB и семинары для тех жителей района, которые хотят создать ОСМД, зарегистрировать общественную организацию или благотворительный фонд. Также здесь можно будет получить юридические и финансовые консультации.

Мэр столицы напомнил, что в марте прошлого года в столице открыли первое муниципальное общественное пространство VCENTRI HUB – на улице Владимирской, 51Б.

И именно большой запрос от общественности вызвал распространение такой практики на другие районы города.

"Сегодня мы открываем VCENTRI HUB в Оболонском районе не случайно. – Местные жители активны в развитии своего района и совместно решают локальные проблемы вместе с властью. Хорошим примером является парк "Наталка", создание которого стало результатом активности местного сообщества", – отметил Кличко.

Новое открытое пространство общей площадью около 200 квадратных метров является полностью инклюзивным. Помещение условно разделено на несколько зон: есть отдельная детская комната, коворкинг-зона, meeting-room, комната для работы Общественного совета района. Хаб оснащен всем оборудованием, необходимым для проведения различного рода мероприятий: проектор и экраны, сеть Wi-Fi, современная система климат-контроля.

"Надеюсь, что этот хаб станет местом, где власть и общество района совместно будут находить новые интересные идеи и решения для развития Оболони, для развития нашего города", – подчеркнул Кличко.