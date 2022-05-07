Кличко объяснил, почему еще рано возвращаться в Киев: опасность до сих пор существует

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему жителям столицы, выехавшим из города, еще рано возвращаться домой. Об этом Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона, сообщается на сайте главы столицы.

Он отметил, что запретить киевлянам возвращаться городские власти не могут, но могут давать рекомендации, исходя из ситуации в городе.

"Люди, возвращаясь, должны понимать, что опасность до сих пор существует. Многие леса и лесополосы в пригородах еще не разминированы. И есть случаи, когда подрываются мирные жители. Надо учитывать также и большое количество блокпостов в столице и напряженную работу коммунальных служб и сервисов города, которые работают в условиях военного положения, поэтому у меня рекомендация – не спешить с возвращением. Если есть большое желание – то после 9 мая можно рассматривать такую возможность, но гарантировать безопасность каждому жителю города мы, конечно, не можем. И это все должны понимать. Поскольку опасность ракетных обстрелов остается высокой", – подчеркнул Виталий Кличко.