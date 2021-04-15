Кличко обратился к Раде из-за ситуации вокруг Гостиного двора и усадьбы Сикорского

Мэр Киева Виталий Кличко призвал парламент принять изменения в законодательство в сфере охраны культурного наследия.

В эфире радио "НВ" он отметил, что еще в 2018 году городские власти обратились к Верховной Раде Украины о внесении изменений в законодательство в сфере охраны культурного наследия.

Город, по его словам, даже разработал законопроект, ужесточающий ответственность за пренебрежение законодательством относительно охранных памяток, и который позволил бы значительно повысить штрафы за ненадлежащее содержание памятников частными владельцами, а также – определил право и механизм возврата или выкупа заброшенных достопримечательностей в коммунальную собственность.

Законопроект народные депутаты приняли только в первом чтении. И с 2018 года к нему не возвращались.

"Большое количество достопримечательностей находятся или на балансе министерств, или в частной собственности. Посмотрите, в каком они ужасном состоянии! А мы по закону не можем с этим ничего сделать. Даже штраф не можем выписать. Например – усадьба Сикорского. Мы уже кучу писем отправили и провели много встреч с представителями Министерства обороны. Дом находится на их балансе. Он разрушается. А там можно было сделать музей авиации. Такая же странная ситуация и с Гостиным двором. Мы готовы его восстановить. И сначала правительство согласилось на наше предложение передать объект в собственность общины. А потом одно министерство заблокировало реализацию этого проекта. Такое впечатление, что это делают специально", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что в планах города сделать в Гостином дворе музейное пространство. И никаких торговых центров там не должно быть.

"Мы обязательно доведем это дело до конца, и сделаем с Гостиного двора жемчужину Подола", – заявил мэр столицы.

Также он прокомментировал ситуацию со сносом дома Уткина.

"Никаких разрешений на снос дома Уткина ни город, ни Министерство культуры, ни ДАБИ не давало. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура. И каким образом и зачем владелец это сделал – выяснит следствие. И виноватые однозначно должны отвечать перед законом", – подчеркнул Виталий Кличко.