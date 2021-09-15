Кличко наградил общественные организации, которые реализовали полезные для киевлян инициативы

Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды общественным организациям, победителям отбора успешных общественных инициатив в решении вопросов местного значения "ТОП-100" в рамках празднования Международного дня демократии.

Церемония проходит в столице второй год подряд. Проекты, которые реализовали общественные организации, касающихся различных сфер жизни - социальные, экономические, культурные и спортивные.

"Символично, что наше торжественное мероприятие проходит в Международный день демократии, который установила Генеральная ассамблея ООН в 2007 году. Ведь именно демократическое управление предоставляет возможности активным жителям общины реализовать свои инициативы и идеи, - отметил мэр. – Своими достижениями и активной гражданской позицией вы доказываете, что наш город имеет большой потенциал. Имеет общественных лидеров, которые в конструктивном сотрудничестве с городскими властями помогают решать различные вопросы жизнедеятельности города. Создание в нем комфортной среды, интересных событий для киевлян и гостей столицы. И я благодарю вас всех за это! " – заявил Виталий Кличко.

Видео дня

Среди номинантов в частности: Немецкое общество международного сотрудничества "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH", благотворительная организация "Благотворительный фонд "Пробег под каштанами", Благотворительный фонд "С теплом в сердце", ветеранские организации, общественные организации, которые помогают молодежи и много других.

"Убежден, что только наша общая ежедневная работа, инициативы и энергия всех жителей города превратят Киев в современную европейскую столицу, а Украину в успешное европейское государство. Без борьбы победы не будет. Нужно бороться за каждый проект, за наш город и за нашу страну, – отметил мэр Киева. – Только в этом году общественные организации совместно с органами власти реализовали более трехсот различных проектов! Надеюсь, ваш пример вдохновит активных киевлян на участие в местных инициативах, на осуществление проектов, важных для столицы и ее жителей. Еще раз благодарю вас за то, что любите свой город! И желаю новых идей и проектов и энергий на их успешное воплощение" – отметил Виталий Кличко.