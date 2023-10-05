Кличко наградил киевлян-защитников Украины медалями и госнаградами

В четверг, 5 октября 2023 года, в сессионном зале Киевсовета вручили государственные награды и награды от столицы киевлянам-защитникам Украины. 23 военнослужащих наградили медалями "Честь. Слава. Государство", нагрудными знаками "За содействие обороне Киева" и благодарностью городского головы столицы. Двум воинам государственные награды – Ордена "За мужество III степени", к сожалению, присвоены посмертно. Их получили близкие Герои.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кроме того, глава столицы поздравил 130 батальон Территориальной обороны Киева с тем, что он первым из столичных батальонов получил боевой флаг.

"Передал поздравления и бойцам 5-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ, которая на днях получила почетное наименование Киевская. Весной прошлого года бригада начинала свой боевой путь из столицы. И уже больше года бойцы отстаивают Украину на Бахмутском направлении", – отметил Кличко.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц за их победу и героизм.

"Вечная память и уважение павшим Героям", – написал мэр Киева.