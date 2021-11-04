Кличко: на заседание Киевсовета депутатов допускали только при наличии Covid-сертификата или негативного ПЦР или экспресс-теста

На заседание Киевсовета 4 ноября депутатов допускали только при наличии Covid-сертификата, негативного ПЦР или экспресс-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.

Об этом во время заседания горсовета заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что в условиях "красной" зоны правила едины для всех, и депутаты не исключение.

Мы сегодня проводим заседания в условиях ограничений "красной" зоны. И должны неукоснительно соблюдать противоэпидемические правила, по которым живут киевляне. Поскольку такое количество депутатов в одном зале – это уже массовое мероприятие, все, чтобы попасть на заседание, предъявляют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР или экспресс-тест или документ о выздоровлении от коронавируса. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета – не исключение!" – подчеркнул Кличко.

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Он подчеркнул, что ситуация с распространением вируса в столице и Украине – в целом тревожная. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от COVID-19.

Только на этой неделе в Киеве – от 40 до 60 летальных случаев ежесуточно. За прошедшие сутки, например, – 41 смерть. В частности, – скончался восьмилетний мальчик. Более полутысячи госпитализированных ежесуточно в городе. Большинство из них – в тяжелом состоянии.

“Я говорил и еще раз подчеркну: 98-99 процентов попадающих в больницы – не вакцинированы. А среди умерших от вируса в столице – ни одного вакцинированного! Поэтому вакцинация сегодня – единственный способ остановить стремительное распространение вируса. И удержать медицинскую систему от коллапса. Потому что у нас практически заполнены реанимации. Заполнены 75 процентов коек с кислородом. Как отмечают медики, в эту волну больницам нужно в три раза больше кислорода, чем в предыдущие волны!" – сказал мэр столицы.

"Мы делаем все возможное – 88 процентов коек в медучреждениях столицы оборудованы подачей кислорода. Мы продолжаем обустраивать в больницах централизованные системы подачи кислорода. Устанавливать на территориях медучреждений большие резервуары для жидкого кислорода. Обеспечиваем больницы необходимым оборудованием и медикаментами", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что школьники пока на дистанционном обучении. Ведь в эту волну болеет много детей. И многие болеют тяжело. А также есть летальные случаи среди детей.

“Поэтому учащиеся вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет скоро. Важно сегодня – удержать ситуацию. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей!” – подчеркнул Кличко.