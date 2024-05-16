Кличко на встрече с заместителем генсека НАТО: членство в альянсе даст Украине необходимые гарантии безопасности
Украина должна стать полноценным членом НАТО, поскольку именно это предоставит Киеву столь необходимые сейчас гарантии безопасности.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии Мари-Доха Безансено.
Во время встречи он поблагодарил за активную позицию Североатлантического союза по оказанию помощи и за конкретные вклады стран-членов НАТО в увеличение возможностей Украины в борьбе против российской агрессии.
"Убежден, только полноправное членство Украины в НАТО может предоставить нашему государству необходимые гарантии безопасности. Соглашения о сотрудничестве безопасности со странами большой семерки и другими государствами – важны для усиления обороноспособности Украины, но не являются гарантиями безопасности", – сказал Кличко.
Он напомнил, что в июле 2024 года в Вашингтоне состоится саммит НАТО, который дает странам альянса возможность принять конкретные решения, которые позволят начать процесс вступления Украины.
"Если речь идет о "дорожной карте", то она должна четко определять этапы и меры, которые мы должны совместно реализовать, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал глава столицы.
Мэр Киева убежден, что Украина, "имея одну из лучших армий мира и потенциально мощную военную индустрию", станет важным партнером европейской и трансатлантической безопасности.