Китайские города-побратимы передали столичным школам более 300 ноутбуков, – Кличко

В среду 12 июля мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном. Посол передал столичным учебным заведениям от китайских городов-побратимов Киева более 330 ноутбуков.

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Об этом мэр столицы сообщил на своем официальном сайте.

"Сегодня наши китайские друзья из городов-побратимов Киева Пекина, Сучжоу, Гуанчжоу и Ухани подарили украинской столице 337 ноутбуков на общую сумму 260 тысяч долларов США. Мы передадим их 10 учебным заведениям в разных районах Киева", – рассказал Виталий Кличко.

Он поблагодарил города-побратимы и Посольство Китайской Народной Республики за этот важный для столичных школьников подарок.

Виталий Кличко также отметил, что в этом году отмечается 30-летие побратимства между Киевом и Пекином. И выразил надежду, что столицы Украины и Китая продолжат сотрудничество.