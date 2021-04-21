Киевщину накроют ливни и град: синоптики объявили штормовое предупреждение

В среду, 21 апреля, в Киевской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы и град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ухудшение погодных условий ожидается во второй половине дня.

"В ближайшие часы и до конца дня в Киевской области прогнозируют грозы, местами возможен град", – отметили синоптики.

В Укргидрометцентре объявили по Киевской области I уровень опасности (желтый).

В то же время в Киеве, во второй половине дня, 21 апреля, также ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха повысится до +18 градусов. Такая же погода удержится и в четверг, 22 апреля.

А уже в пятницу, 23 апреля в столице сильно похолодает. Ночью столбики термометра опустятся до + 1 градуса, а днем не поднимутся выше отметки + 9. В городе пройдут небольшие дожди.

А на выходных синоптики ожидают в столице сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в четверг, 22 апреля, прогнозируют теплую весеннюю погоду, однако с очередной порцией дождей, которые накроют почти все регионы.