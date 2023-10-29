Воздушные силы предупредили о разведывательных БПЛА на Киевщине: возможна работа ПВО

В Киевской области, в воскресенье, 29 октября, в небе был зафиксирован вражеский беспилотный летательный аппарат. Поэтому в столичном регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины. Жителей области призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Киевщина – возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА!", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 октября Россия атаковала Украину пятью дронами и ракетой. Силы ПВО сбили все "Шахеды". Вместо этого удар управляемой авиационной ракетой Х-59 с самолета Су-34, находившегося в воздушном пространстве Белгородской области РФ, украинские воины отбить не смогли. Она прилетела в Миргородский район, однако, по предварительным данным, не нанесла серьезного ущерба, также обошлась без жертв.

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Как сообщал OBOZ.UA, Россия, вероятно, сейчас накапливает ракеты и дроны-камикадзе для будущих ударов по территории Украины. Об этом могут свидетельствовать паузы в атаках и то, что враг в большинстве случаев прибегает к единичным ударам.

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