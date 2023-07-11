В ВСУ показали, как ночью 11 июля сбивали "Шахеды" в Киевской области. Видео

В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Киевской области.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба ведомства. Военные показали, как наши защитники сбивали беспилотники (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В результате успешной боевой работы средствами Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala, – отметил Наев.

По его словам, враг второй раз за месяц атаковал Киев с использованием дронов, выпущенных с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

Командующий также добавил, что обломки некоторых дронов упали в одном из населенных пунктов Киевской области. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, пресс-служба ОС ВСУ опубликовала видео, на котором видно как ночью в Киевской области украинские защитники уничтожали российские беспилотники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 11 июля оккупационные войска РФ во второй раз с начала месяца атаковали с воздуха столицу Украины. Они применили иранские дроны-камикадзе Shahed, не достигшие своих целей благодаря успешной работе нашей ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!