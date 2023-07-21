В Киевской ОВА рассказали о последствиях непогоды в Киевской области: где есть проблемы с электроэнергией

В Киевской области в пятницу, 21 июля, уже возобновили электроснабжение для почти 58 тысяч клиентов. Больше всего в результате непогоды, которая бурлила в регионе 20 июля, пострадали четыре района.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Ремонтные работы еще не окончены.

"После вчерашнего ненастья уже возобновили электроснабжение для почти 58 тысяч клиентов в 155 населенных пунктах Киевской области. К утру 21 июля возобновили работу 70 линий электропередачи и 1 985 трансформаторных подстанций", – сообщили в пресс-службе.

В Киевской ОВА уточнили, что из-за непогоды больше всего пострадали Вышгородский, Белоцерковский, Бучанский, Обуховский и Фастовский районы. Еще остаются поврежденными 11 линий и 81 трансформаторная подстанция. Обесточены 12 населенных пунктов.

Напомним, несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для последних топливо. Причины – возможна новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может повлечь за собой отключение света, а также приближение зимы и, соответственно, рост потребления электричества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по вечерам снова наблюдается недостаточная экономия электроэнергии. С возвращением жаркой погоды нагрузка на энергосистему возрастает.

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