В Киевской области начали подготовку к отопительному сезону: в КОВА рассказали об объеме работ

В Киевской области профильные службы приступили к подготовке к отопительному сезону 2023/2024 года. В частности, специалисты проверят 2 тыс. жилых домов, 587 школ и 1,4 тыс. котельных.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Ход работ будут контролировать специальные территориальные штабы.

"Подписал соответствующее распоряжение, чтобы не медлить с проведением необходимого комплекса работ и заранее подготовиться к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года. В частности, речь идет о подготовке 7,2 тыс. жилых домов, 587 школ, 434 детсадов, 1037 мед. 4 тыс. котельных, 0,8 тыс. км тепловых сетей", – написал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что органы местной власти уже разрабатывают графики выполнения всех подготовительных работ. Для надлежащего контроля за ходом подготовки будут созданы территориальные штабы.

"Наша задача – чтобы все работало бесперебойно! Несмотря на военное положение, комфорт жителей Киевщины и предоставление им качественных услуг является приоритетом", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали закачивать газ в подземные хранилища – в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024. При этом предыдущий сезон отбора был короче, благодаря чему с 7 октября 2022 года из ПХГ было отобрано 5,572 млрд куб. м газа.

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