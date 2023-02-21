В Киевской области из-за непогоды начались аварийные отключения света: где есть проблемы

В Киевской области во вторник, 21 февраля, несмотря на анонсированные замеры потребления, были задействованы аварийные отключения света. Энергетики были вынуждены пойти на такой шаг из-за ухудшения погодных условий.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей региона призвали потреблять электроэнергию разумно.

"В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света. В настоящее время без электроэнергии более 7 тысяч потребителей. Больше всего обесточений в Обуховском и Бучанском районах", – уточнили в ДТЭК.

В пресс-службе добавили, что 21 февраля в Киевской области синоптики спрогнозировали дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Поэтому могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия послала 43 груза для нужд энергетиков общей суммой 334 тонны.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются с учетом количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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