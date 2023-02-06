В Киевской области бойцы ГСЧС освободили уток из ледяной ловушки. Фото и видео

В Обухове Киевской области спасатели освободили уток из ледяной ловушки. На местном пруду замерзшая вода у дома птиц, не позволяла им обеспечивать собственную жизнедеятельность.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока пернатим ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали в ГСЧС, 5 февраля в 14:02 к ним поступило сообщение, в котором говорилось, что на пруду в городе Обухов, где живут водоплавающие птицы, нужна помощь спасателей.

"Прибывшие на место бойцы увидели скованный льдом домик уток, что не позволяло им обеспечивать собственную жизнедеятельность. Эти обстоятельства представляли угрозу жизни "пострадавшим". Поэтому специалисты Службы спасения вырезали проруби и освободили попавших в ловушку пернатых", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в селе Бовкун Киевской области в понедельник, 30 января, местные жители заметили посреди озера маленький обессиленный и раненый олененок. Чтобы помочь ему, на место происшествия вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку, которая несколько часов боролась за жизнь в ледяной воде. Животное доставили на берег и отогрели.

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