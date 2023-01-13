В Киевской области 13 января работают саперы: где будет слышно взрывы

В Бучанском и Вышгородском районах Киевщины в пятницу, 13 января, проведут плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Поэтому в области возможно слышать звуки взрывов

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. В регионе продолжаются работы по разминированию.

"Сегодня, 13 января, с 12:30 до 14:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут ликвидировать ВНП. Также плановые работы по разминированию территорий будут проводиться и в Вышгородском районе. Из-за этого в области возможно слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА призвали жителей столицы сохранять спокойствие и соблюдайте правила безопасности.

Следует отметить, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой сказываются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами. Эти данные рекомендуют использовать в том числе при посещении мест, оккупированных или где велись боевые действия.

Напомним, Макаровская объединенная территориальная община Киевской области получила первый акт о разминированной территории. Его предоставила Ассоциация саперов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области саперы продолжают работы по поиску и уничтожению мин и боеприпасов, которые остались на деоккупированных территориях. Поэтому в ближайший год нельзя ходить в лес.

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