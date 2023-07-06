В боях за Украину погиб декоратор-постановщик с СТБ, который пошел на фронт добровольцем. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб 38-летний военнослужащий Ярослав Пикуза из Ирпеня. В мирной жизни он был декоратором-постановщиком на канале СТБ, в ряды ВСУ присоединился добровольцем в начале войны.

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Его жизнь оборвалась в бою с врагом на Бахмутском направлении. О потере сообщили коллеги погибшего воина (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Ярослав Пикуза (12.08.1984 г. р.) работал с командой Starlight Media с 2019 как декоратор-постановщик. Он участвовал в производстве многих проектов, которые полюбились украинцам.

Среди них: "Холостяк" и "Холостячка", "Супермама", "Супербабушка", "Пара на миллион", "МастерШеф", "Взвешенные и счастливые", "Все будет хорошо", "Битва экстрасенсов", " Экстрасенсы ведут расследование", "Я стыжусь своего тела", "Кто сверху", "Хата на тата", "Кто против блондинок", "Евровидение", "Счастливые за 7 дней", "Тайны ДНК" и другие.

В марте 2022 года мужчина добровольцем пошел на войну. Сначала защищал от российского агрессора Киевщину, участвовал в боях за родной Ирпень.

По словам мэра города Александра Маркушина, Ярослав был солдатом, наводчиком второго механизированного отделения первого механизированного взвода механизированной роты воинской части А4247. Погиб защитник 26 июня 2023 года во время боевых действий недалеко от села Ивановское Бахмутского района Донетчины.

Через месяц Ярославу Пикузе должно было исполниться 39 лет. У него остались жена Ирина и девятилетний сын.

"С болью в сердце и глубоким соболезнованием семье и близким погибшего Героя, мы чтим его память и сохраняем бесконечную благодарность", – отметили коллеги погибшего воина, предоставив реквизиты для поддержки его семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину под Бахмутом на Донетчине погиб львовский ресторатор и бренд-шеф Андрей Гудыма. Он пал на поле боя 2 июля во время выполнения боевого задания.

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