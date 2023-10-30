На Киевщине в результате урагана без света до сих пор остаются почти 950 жилищ: подробности

Энергетики продолжают ликвидацию последствий урагана, который был в Киевской области 27-28 октября. По состоянию на утро понедельника, 30 октября, без света еще остаются 949 домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские региональные электросети. Электричества нет в населенных пунктах трех районов.

"Мы завершаем ликвидацию последствий урагана, бушевавшего на Киевщине 27-28 октября. 143 бригады непрерывно работали трое суток подряд, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. По состоянию на утро 30 октября уже возобновлена работа 330 линий кВ, 9 318 трансформаторов которые были повреждены массовыми падениями деревьев. Свет вернули почти 330 тысяч семей", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в ДТЭК, в настоящее время энергетики завершают ремонт еще трех наиболее повредившихся линий 10 кВ и 25 трансформаторных подстанций. Без света еще остаются 949 домов в Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах.

Специалисты также будут работать над точечными заявками клиентов по сетям 0,4 кВ, где также были массовые повреждения из-за непогоды.

Напомним, в Киеве и Киевской области с утра 28 октября бушевал сильный ветер с порывами до 20 м/с. Через несколько часов шторм успел наделать в столичном регионе немало бед: повалены деревья, а в некоторых местах даже снесло бетонное ограждение. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 28 октября, синоптики зафиксировали рекорд скорости ветра – 20 м/с (72 км/ч). Предыдущее максимальное значение для этого дня было зарегистрировано в 1969 году.

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