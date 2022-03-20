Киевлянин чудом выжил после того, как его в авто переехал танк РФ: появилось фото после выписки

25 февраля всю Украину потрясли кадры, на которых российские оккупанты в Киеве танком переехали машину, за рулем которой был пожилой мужчина. Леонид чудом выжил, но получил множество тяжелых переломов.

18 марта киевлянина уже выписали из больницы, теперь его ждет восстановление после полученных травм. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Медикам, которые героически спасли Леонида, буквально пришлось собирать его заново. Гончаренко опубликовал рентгеновский снимок, на котором виден один из многочисленных переломов, с которыми госпитализировали мужчину. В больнице, по словам нардепа, пострадавший из-за оккупантов украинец проявил настоящее мужество.

Видео дня

"Леониду пожелал скорейшего выздоровления от всех нас. Его ждет долгий путь по восстановлению, но бодрость духа и веру в наших защитников у него не отнять! Мы все вместе еще победу праздновать будем!" – написал Гончаренко.

Он добавил, что вскоре после наезда на гражданское авто украинские защитники сожгли этот танк оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в Киеве в районе Оболонь российские оккупанты наехали на легковое авто гражданского своей тяжелой техникой. В машине находился водитель, он чудом остался жив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!