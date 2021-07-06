Киевляне озвучили застройщику предложения по благоустройству набережной Вырлицы

В Дарницкой районной государственной администрации Киева сегодня, 6 июля, состоялась презентация проекта благоустройства прилегающей территории озера Вырлица и строительства торгово-развлекательного центра на проспекте Николая Бажана, сообщает Фокус со ссылкой на КиевВласть.

В мероприятии приняли участие представители компании-застройщика ООО "Мрия-Инвест", члены Общественного совета при Дарницкой районной администрации в городе Киеве, представители общественных организаций района, депутаты Киевского городского совета и заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

"Для нас очень важно получить комментарии и предложения общины по нашему проекту. Мы понимаем, что строя такие инфраструктурные объекты, мы становимся соседями для общества. И наша компания хочет, чтобы жители Дарницкого района видели в нас социально ответственного соседа. Наш проект предусматривает целый перечень важных для района и города изменений: освещенная пешеходная набережная с велодорожками, открытая для всех киевлян и гостей города, зеленые островки природы, спортивные площадки ", - рассказал представитель компании "Мрия-Инвест" Александр Крупник.

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Представители некоторых общественных организаций пытались сорвать презентацию, блокировали микрофоны, перебивали выступающих. Тем не менее застройщику удалось ответить на все вопросы общества и получить предложения жителей по благоустройству Вырлицы, которые компания пообещала учесть в доработанном проекте.

Напомним, ранее этот проект был представлен на Форуме развития гражданского общества в Киеве. Во время обсуждения представители общественности предложили добавить в проект - создание специальной огражденной зоны для выгула собак, место для скейт-парка и предусмотреть очистку самого озера.