Киевлянам вернули около 30 млн грн после инспекции ЖКХ

Глеб Иванов Кияни 14:25, 28.12.2020 Обновлено: 15:24, 28.12.2020

В Киеве жилищно-коммунальная инспекция осуществила за год почти 2000 проверок, жителям вернули около 30 млн грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что коммунальные службы устраняли недостатки в своей работе или делали перерасчет киевлянам за некачественные или непредоставленные услуги.

"Среди наиболее частых нарушений, которые выявляют инспекторы, – ненадлежащее содержание домов и придомовых территорий. А также некачественное предоставление услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал инфографику с данными о том, сколько придется платить за "коммуналку" среднестатистическому столичному пенсионеру после повышения тарифов.

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