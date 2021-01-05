Киевлян возмутила стоимость аттракциона на новогодней локации

На Контрактовой площади в Киеве установили аттракцион в виде елке, стоимость которого огорчила горожан.

За человека нужно заплатить 150 грн, чтобы прокатиться один раз, сообщается на странице Folk Ukraine в Facebook.

Под постом посыпались недовольные комментарии киевлян, мол, можно было и не так дорого. "Аттракцион красивый очень, но цена", "Цена да, я два раза переспрашивала, что и на 6-летнего ребенка как взрослый билет... Неоправданно дорого", "Видно много туристов приехало в Киев с дальнего зарубежья", Мда... можна было и дешевше", – отметили они.

Также на странице указана стоимость аттракциона "Колесо обозрений" – 100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве толпы людей проявляют интерес к главной елке страны, установленной на Софийской площади. Киевляне и гости столицы устраивают "паломничества", несмотря на карантин и пандемию коронавируса.