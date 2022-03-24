Киевлян призвали закрыть окна из-за пожара в области: что происходит

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Жителей столицы Украины вечером в четверг, 24 марта, попросили срочно закрыть окна. Уточняется, что из-за пожара в Киевской области наблюдалось задымление в Святошинском и Голосеевском районах.

Предупреждение появилось на Telegram-канале КГГА около 22:00. Местные власти попросили киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром.

Кроме того, жителям города не рекомендовали находится на улице. "При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", – сказано в сообщении.

При загрязнении воздуха можно также сделать влажную уборку дома, повысить влажность в комнатах (например, расставить емкости с водой или воспользоваться специальными увлажнителями).

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Рекомендуется увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. При появлении подозрительных симптомов, таких как одышка и кашель, необходимо обратиться к медику.

Напомним:

В Васильковском районе Киевской области в четверг в результате обстрелов со стороны российских оккупантов произошел пожар в складском помещении. Огонь распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Вероятно, в области есть и другие возгорания, начавшиеся в результате военных действий.

Например, бои велись в Ирпене и Гостомеле, где враг прибегал к активным обстрелам.

Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты не отказались от намерений захватить Киев и готовятся к новой попытке. Однако они столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой техники, сообщили в Генштабе ВСУ 24 марта.

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