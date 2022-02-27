Киевлян из безопасных мест "эвакуируют" диверсанты – КГГА

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Киевские власти не проводят никаких эвакуаций населения из их домов и укрытий. Жителей столицы призывают не вестись на провокации, если неизвестные предлагают вам покинуть безопасное место.

С соответствующим обращением к киевлянам вечером в воскресенье, 27 февраля, выступила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. Таким образом КГГА отреагировала на информацию, что неизвестные агитировали мирных жителей "эвакуироваться".

"Внимание! Продолжается комендантский час. Никаких мер по эвакуации город не проводится!" – указала пресс-служба.

Жителей украинской столицы призвали не выходить на улицы до 08:00 понедельника (28 февраля).

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"Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", – призвали в КГГА.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко сообщил: столица Украины продолжает удерживать оборону и отбивать атаки войск страны-агрессора. Российских войск в городе нет.

Ранее ведущие британские, американские и другие издания вышли с материалами о битве за Киев. На первых страницах они освещали события войны в Украине.

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