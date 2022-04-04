Киев предоставил необходимую помощь жителям пострадавших от оккупантов пригородов, – Кличко

Киев оказывает необходимую помощь жителям пострадавших от российских оккупантов пригород столицы. В частности, помощь получают жители Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона "Мы сильны вместе".

"Мы помогаем пригородам Киева гуманитарной помощью. Предоставляем все необходимое. Также вывезли многие из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки. Кто-то из них остается в Киеве. Здесь они получают, в частности, и психологическую помощь. Тех, кто хочет поехать на запад страны , помогаем отправить туда", – сказал Кличко.

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Также мэр столицы обратился к жителям столицы, желающим вернуться в Киев, воздержаться от этого, по крайней мере, неделю. А также призвал не возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

"Во-первых, в Киевской области сейчас действует круглосуточный комендантский час. Также в городах возле столицы, где продолжаются бои, обнаруживают большое количество взрывоопасных предметов. Которые могут представлять большую угрозу. Не исключаем мы и вероятности ракетных обстрелов. Да, наши силы ПВО работают на отлично. Но, все может произойти. Так что прошу людей немного подождать и не возвращаться", – отметил Виталий Кличко.