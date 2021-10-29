Киев планирует до конца года выкупить 5-й цех завода 'Большевик' для достройки развязки на Шулявском мосту, – Кличко

Несмотря на смену владельца завода "Большевик", столичные власти планируют до конца этого года завершить процесс выкупа пятого цеха предприятия. Этот объект необходимо снести, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе.

По решению суда владелец завода обязан продать городу пятый цех за 112 млн гривен. Этот цех необходимо снести, чтобы завершить строительство развязки на Шулявском путепроводе. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"В первую очередь киевлян интересует один вопрос, связанный с заводом "Большевик", – когда достроят решение на Шулявском путепроводе? Город имеет спор по поводу 5-го цеха "Большевика" с Фондом госимущества в течение почти двух лет. Сначала нам предложили выкупить цех за 700 миллионов гривен – половину цены, за которую недавно продали весь завод!Мы отказались и обратились в суд – напомнил Виталий – Согласно решению суда, любой владелец завода "Большевик" обязан продать городу Киеву п' Цех, по цене, установленной экспертной оценкой, – 112 млн гривен. И мы рассчитываем, что с новым собственником соответствующее решение суда будет выполнено до конца года", – добавил он.

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По словам мэра Киева, если город решит вопрос о пятом цехе до конца этого года, то со следующего года начнет оформление необходимых документов и строительство.

"По оценкам экспертов, для этого нужен год. То есть к концу следующего года развязка может быть сдана в эксплуатацию. Это утверждают специалисты. Но посмотрим, как дальше будут развиваться события", – подчеркнул Виталий Кличко.