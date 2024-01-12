Киев передал военным на восточный фронт 100 тысяч грелок для тела, – Кличко

Киев передал военным из штаба Сухопутных войск 100 тысяч грелок для тела, которые столица привлекла от иностранных партнеров. И сегодня грелки отправили на передовую к востоку Украины.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Он также обнародовал соответствующее видео.

"Партия в 100 тысяч грелок для тела, привлеченная столицей от иностранных партнеров, прибыла в Киев. И уже сегодня мы их передали военным из штаба Сухопутных войск и грелки отправились на передовую на восток Украины. Основными преимуществами переданных грелок является самонагрев, размер 10 на 13 см (что позволяет разместить их в обуви, внутренних карманах) и высокая температура разогрева", – отметил мэр столицы.

Сегодня, когда свирепствуют морозы, наши защитники нуждаются не только в вооружении, но и соответствующем снаряжении и одежде, чтобы воевать в условиях низких температур, отметил мэр Киева.

"Поэтому кроме дронов, средств связи, прицелов ночного видения, автомобилей, столица постоянно передает на фронт термобелье, грелки, генераторы и прочее самое необходимое, за чем обращаются бойцы", – подчеркнул Виталий Кличко.