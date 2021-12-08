Киев накрыл ледяной дождь, а тротуары превратились в каток: атмосферные фото

Столицу Украины, Киев, в среду, 8 декабря, сковал сильный гололед. Киевляне, хоть и жаловались на сложные погодные условия и невозможность ходить по тротуарам, но заметили и плюсы такой ситуации.

В частности, они публиковали в сети атмосферные фото заледеневшего Киева. Также киевляне фотографировали лед на предметах и растениях.

OBOZREVATEL сделал подборку соответствующих снимков. Особенно атмосферно лед смотрится на елках и других деревьях.

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Из-за температуры ниже ноля дождь постоянно превращался в лед. При этом он не только создавал гололед на дорогах, но и налипал на деревьях.

Из-за этого упали многие старые или поврежденные растения.

Лед также налипал на перилах, ступеньках, проводах и на других предметах. В городе на протяжении дня усиленно работали все коммунальные службы.

Отметим, что по состоянию на вечер 8 декабря, столбики термометров в Киеве показывают -1 градус. Снижение температуры не прогнозируют, однако, возможны сильные осадки – до 81%. Не исключается налипание мокрого снега и ухудшение видимости до полукилометра – из-за осадков и тумана.

Местные власти предупредили, что 9 декабря в Киеве ожидается сильный туман и гололед. В столице объявили I уровень опасности, желтый. Дороги и мосты обрабатывают противогололедными средствами. Усилено внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, брусчатке, тротуарах.

Как столица пережила гололед и непогоду в среду, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве гололед спровоцировал многочисленные пробки и ДТП на дорогах города. В частности, на улице Привокзальной столкнулись легковушка и хлебовоз.