Киев на Рождество зальет дождями с мокрым снегом

Анна Прийма Кияни 12:03, 6.01.2021 Обновлено: 12:09, 6.01.2021

В Киеве на Рождество, 7 января, ожидается дождливая погода, возможен мокрый снег.

Как сообщает Гидрометцентр, ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в столице ночью около нуля, днем +2 +4 градуса.

Из-за осадков на дорогах будет гололедица, водителям стоит быть крайне внимательными и осторожными.

Погода в Киеве
Гидрометцентр

По прогнозу Gismeteo, наРождество в Киеве практически весь день будет лить дождь, под вечер – мокрый снег.

Температура воздуха составит +1... +3 градуса тепла. Уже на следующий день, 8 января, похолодает до -3.

Погода на 7-8 января
Gismeteo

Ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло сообщал, что рождественские выходные будут с осадками. В Сочельник может быть около 0 градусов, морозов пока не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в январе 2021 года обещает быть разной: от почти весенней, до по-настоящему зимней. Фактически месяц поделен пополам. Первая половина может быть теплой, вторая – морозной.

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