Киев и дальше под угрозой ракетных ударов, возвращаться в столицу еще рано, – Кличко

В Киеве сегодня находятся более 2 миллионов жителей, потому что многие выезжавшие уже вернулись в город. Но из-за угрозы ракетных ударов власти столицы призывают людей не спешить с возвращением в Киев.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в Киеве находится уже 2 миллиона 120 тысяч человек. Город понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте, – подождите с возвращением в столицу. Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев – под дальнейшей угрозой ракетных ударов.В Дарницком районе на днях были взрывы.В Бровары тоже было попадание ракет.Да, наши противовоздушные силы работают хорошо.Но, попадание есть.И поэтому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора", – сказал мэр столицы.

Видео дня

Он также отметил, что город делает все возможное, чтобы люди могли получить необходимые услуги и услуги. В частности, в столице продлили работу метрополитена. Теперь он работает с 6:30 до 20:00. Также сократили интервалы между поездами метро.

"Общественный транспорт, к сожалению, работает пока в ограниченном режиме. Не через все мосты в городе сейчас можно переехать. Также остается немало блокпостов, которые необходимы для обороны и безопасности в городе. И это тоже усложняет передвижение по столице. Также действует комендантский час. Есть еще немало реалий военного положения, что является препятствием для возвращения к привычной жизни", – отметил Виталий Кличко.