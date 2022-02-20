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Кое-что об антологии уличных протестов по заказу РФ.

Сегодня в 12:00 в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, по заказу с "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента для создания картинки для российских пропагандистских телеканалов.

Но сегодня утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и прекратили деятельность сети организаторов проплаченных митингов.

Видео дня

Это дело является продолжением большой работы, проводимой полицией по разоблачению сети организаторов платных митингов в интересах заказчиков – как украинских, так и зарубежных.

Далее текст на языке оригинала.

Загалом сьогодні вдень, за гроші, планувалось вивести під Офіс Президента від 1500 до 2500 осіб, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати ряд слоганів та лозунгів – таких як :

"Ні війні з Росією", "Україна, не вбивай своїх громадян", "На фиг войну! Весна для любви!".

Також при обшуках були знайдені візитівки "Дмитра Яроша" червоного-чорного кольору.

Після проведення профілактичних бесід громадяни зобов’язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави агресора.

На жаль, в Україні досі не має кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів, чим активно користуються в своїх інтересах, як нечесні українські політики так і країна агресор.

Яка ганьба, коли в Києві через Інтернет можна замовити проплачений мітинг з будь-якими лозунгами !

Шановні народні депутати, давайте приймемо закон про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту і покінчимо з цим ганебним явищем!

На відео – зізнання організаторів проплаченого мітингу, що не відбудеться через рішучі дії правоохоронців.