Как выглядело метро в Киеве в 60-е годы. Фото станции
"Вечерний Киев" опубликовал фотографию станции метро "Днепр". Снимок был сделан в декабре 1960 года, через месяц после открытия.
С 2008 года станция имеет статус "объекта культурного наследия", памятника архитектуры и градостроительства, науки и техники. До 2011 года была связана с трамвайной линией, соединяющей с Контрактовой площадью.
"Днепр" имеет самую большую длину платформы в Киевском метрополитене – 124 м, . традиционная длина – 100-104 м. Расположена около подножья крутого склона правого берега реки Днепр.
Первая станция Киевского метрополитена берегового типа, наземная и открытая. Боковые посадочные платформы расположены на эстакаде над набережной.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:
Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";
Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).