Как выглядело метро в Киеве в 60-е годы. Фото станции

"Вечерний Киев" опубликовал фотографию станции метро "Днепр". Снимок был сделан в декабре 1960 года, через месяц после открытия.

С 2008 года станция имеет статус "объекта культурного наследия", памятника архитектуры и градостроительства, науки и техники. До 2011 года была связана с трамвайной линией, соединяющей с Контрактовой площадью.

Станция "Днепр" "Вечерний Киев"

"Днепр" имеет самую большую длину платформы в Киевском метрополитене – 124 м, . традиционная длина – 100-104 м. Расположена около подножья крутого склона правого берега реки Днепр.

Первая станция Киевского метрополитена берегового типа, наземная и открытая. Боковые посадочные платформы расположены на эстакаде над набережной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет: