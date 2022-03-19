Как работает метро в Киеве 19 марта: детальное разъяснение
В субботу, 19 марта, Киевский метрополитен работает в режиме перевозок с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно могут использоваться укрытие.
Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен". Ориентировочный интервал движения поездов составляет 40 минут.
По красной линии движение организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
Синяя линия – от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Остановок на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого" не будет.
Зеленая линия – от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи" без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
Отмечается, что график движения может смещаться при необходимости.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 марта Киев окутал густой смог, вызванный несколькими факторами.
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