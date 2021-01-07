Как появилась котлета по-киевски: основные версии

Современный рецепт, как и окончательное появление в Киеве знаменитых котлет по-киевски, связаны с 1947 годом, когда приезжала делегация из Парижа.

Как пишет 44.ua, с тех пор блюдо было высоко оценено горожанами, и стало уже привычным, а массовое распространение получило в 1960-е.

Фирменную киевскую котлету хвалил и Никита Хрущев. Есть еще одна версия о том, что именно он впервые связал котлету с Киевом, дав повод к соответствующему ее наименованию.

Но есть и утверждение, что котлетой по-киевски блюдо называлось в ресторанах на Хрещатике еще в 1910-е годы.

Современная котлета по-киевски – это куриное филе с косточкой, в которое завернут кусочек сливочного масла. Снаружи панируется в сухарях и куриных яйцах с молоком. Помимо масла, внутрь кладут зелень. Перед приготовлением, ингредиенты охлаждаются, а жарится котлета до хрустящей корочки, в большом количестве масла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крещатик когда-то был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.