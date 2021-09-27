К годовщине трагедии в Бабьем Яру состоится перформанс со стихами

К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве состоится музыкально-поэтический перформанс "Бабий Яр. Голосами". Его проведут 30 сентября в 18:00.

Режиссер Олег Липцын вместе с актерами и музыкантами "оживит" стихи из сборника Марианны Кияновской "Бабий яр. Голосами". В книгу, за которую поэтесса в 2020 году получила государственную Шевченковскую премию, вошли 67 стихотворений, посвященных тем событиям. В перформансе поэзия будто звучит голосами погибших: это очень эмоциональные и сильные стихи, через которые раскрываются личные истории и большая трагедия.

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Напомним: в конце сентября 1941 года во Киеве, в Бабьем Яру произошла одна из самых жестоких трагедий Второй Мировой войны. В течение двух дней, 29 и 30 сентября были убиты более 30 тысяч евреев. В последующие месяцы немецкой оккупации в Бабьем Яру кроме евреев убивали ромов, украинских националистов, военнопленных, душевнобольных.

Мероприятие организуется Центром исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Начало брифинга для СМИ в 18:00, локация 1, знакомство с автором.

Спикеры брифинга:

Леонид Финберг – социолог, исследователь культуры, с 2006 года по настоящее – директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух і Літера" Национального университета "Киево-Могилянская ака-демия" (НаУКМА);

Олег Липцын – американский и украинский театральный режиссер, актер, исследователь театра и педагог.