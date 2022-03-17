Готовы дать жесткий отпор оркам: Кличко посетил один из блокпостов в окрестностях Киева

Мэр Киева Виталий Кличко посетил один из блокпостов в окрестностях Киева. Он пообщался с ребятами из терробороны столицы и посмотрел, как они готовятся к защите города.

Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее видео. Мэр Киева отметил, что дух у защитников столицы боевой, они настроены дать жесткий отпор врагу, если он решится двинуться в Киев.

"Посетил один из блокпостов в окрестностях Киева. Пообщался с ребятами из территориальной обороны столицы. Посмотрел, как они готовятся защищать наш город, как тренируются. Дух у ребят – боевой, все настроены дать жесткий отпор оркам, если те двигаются в Киев. Вместе выстоим! Слава Украине! Слава нашим защитникам!", – подчеркнул Виталий Кличко.