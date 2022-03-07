'Горячая линия' Киевщины: в обладминистрации рассказали, как получить помощь

Киевская областная военная администрация принимает обращение от нуждающихся в помощи через "горячую линию". На нее обратились уже более 4 тысячи человек, сообщил глава Киевской ОВГА Алексей Кулеба.

"Мы знаем каждый адрес, куда необходимо доставить помощь, откуда нужно эвакуировать людей. Как только будут открыты гуманитарные коридоры – сразу предоставим нужное. Туда, где не ведутся активные военные действия, помощь уже пришла к людям", - говорит он.

Кулеба призвал всех нуждающихся в помощи звонить на +380 (44) 363 07 34.

По его словам, в область продолжает поступать гуманитарная помощь из разных уголков Украины и европейских стран.

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"Товары первой необходимости передают жителям Киевщины с Запада Украины – Ровенской, Волынской, Львовской, Винницкой, Житомирской областей. Активно помогает и международное сообщество – волонтеры из Италии, Германии, Польши, Кипра. В пристоличный регион посылают продукты питания, медикаменты, теплую одежду и вещи первого потребления", - пояснил Кулеба.

Для того чтобы обрабатывать грузы, в области создали логистические центры, откуда оперативно развозится полученная помощь. Некоторый гуманитарный груз направляется в районы, а оттуда распределяется на громады.

На данный момент успели развезти более 40 тонн медикаментов и 198 тонн продуктов. Еще 252 тонны гуманитарки транспортируют сейчас по районам логистических хабов.

"Как только откроются гуманитарные коридоры, все это немедленно будет передано и людям в пострадавшие города и поселки. В первую очередь, это Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель. Мы ни за что не оставим их один на один с бедой", - заверил Кулеба.