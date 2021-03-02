Глобус Банк в Киеве выдал первый ипотечный кредит под 7%

Клиентами стала семья Журавлей. Семья уже 20 лет проживает в комнате 18,6 кв.м. в общежитии.

Кредит выдан на 2-комнатную квартиру в Дарницком районе г. Киев. Площадь - 72,85 м2 стоимостью 1,457 млн. uрн. от партнера Банка ДСК-ЖИТЛОБУД.

Сумма кредита — 999 тыс.

Срок — 20 лет

Первоначальный взнос — 458 тыс. грн.

"Государственная программа "Доступная ипотека 7%" позволяет значительно удешевить ипотечные кредиты и предлагает чрезвычайно привлекательные условия для клиентов. Она расширяет круг клиентов, которые могут претендовать на такие кредиты, и дает реальную возможность украинцам наконец улучшить свои жилищные условия - отметил Сергей Мамедов, Председатель Правления Глобус Банка. - Мы работаем на рынке ипотечного кредитования уже более 5 лет и имеем богатый опыт, поэтому всегда готовы оперативно и профессионально помочь на выгодных условиях".

"Мы сначала не поверили, потому что с нашим уровнем дохода не соответствовали обычным программам, а здесь нам позвонили из банка и сами предложили стать участником госпрограммы. Мы сразу согласились, буквально за два дня собрали документы и узнали, что можем получить кредит", - рассказал Ярослав Журавель.

Сегодня же Глобус Банк выдал первый кредит по программе "Доступная ипотека 7%" в Харькове. Его получила 32-летняя женщина, известная местная футболистка, которая тренирует детскую команду. Молодая женщина стала владелицей комфортабельной однокомнатной квартиры площадью 46 м2 в новостройке от надежного партнера Глобус Банка, АО "Трест Жилстрой-1".

26 февраля Глобус Банк стал одним из первых банков, подписавших договор об участии в программе с Фондом развития предпринимательства, выступает ее администратором.

Глобус Банк - безоговорочный лидер первичного кредитования на ипотечном рынке Украины. Банк работает в основном по партнерским программам. Среди его партнеров - более 50 надежных застройщиков, в банке аккредитовано более 200 объектов. Выдано кредитов более чем на 1 мрд. грн. более 2000 клиентов.