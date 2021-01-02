Главная елка в Киеве 70 лет назад: опубликован раритет из газеты

Анна Прийма Кияни 06:04, 2.01.2021 Обновлено: 07:10, 2.01.2021

В сети показали архивное фото новогодней елки в Киеве на страницах столичной газеты.

Снимок был сделан в 1951 году, выпуск "Вечернего Киева" датирован 31 декабря.

Елка в Киева

Отметим, установка главной елки Украины к Новому, 2021 году, сопровождалась скандалом. Так, на верхушку дерева вместо рождественской звезды установили сказочную шляпу.

Представители протестантских церквей обратились к мэру Виталию Кличко с просьбой заменить шляпу на традиционную звезду.

А предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, почему лишь звезда должна украшать елку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в итоге 17 декабря в Киеве на главную елку установили рождественскую звезду, а 19 декабря ее торжественно зажгли на Софийской площади.

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