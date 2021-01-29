Фонду памяти передадут земельные участки в Бабьем Яру в Киеве

Члены постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений 27 января поддержали передачу в аренду благотворительной организации "Фонд Памяти "Бабий Яр" трех земельных участков на территории Бабьего Яра.

Как сообщили в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", указанные земельные участки прилегают к другим участкам, которые уже находятся в аренде фонда.

"Десятилетиями эти участки находятся в запущенном состоянии. Одна из них ранее использовалась как производственная база при строительстве станции метро "Дорогожичи" и до сих пор является засоренной. Две из этих участков относятся к территории бывшего еврейского кладбища, нам важно сохранить эту землю от потенциальной застройки. Передача этих участков в аренду позволит нам предложить комплексное ландшафтное решение", – комментирует Макс Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Окончательное решение о передаче участков в аренду состоится на пленарном заседании Киевского городского совета.