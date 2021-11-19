Фейк о неповышении стоимрсти проезда до 2024 года распространили 'сливные бачки' – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что цены на проезд в общественном транспорте столицы не будут повышаться до 2024 года. Городской голова напомнил, что тарифы сохранятся только до конца этого отопительного сезона.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня "сливные бачки" под копирку издали лживую "информацию". Пошли манипулировать темой и распространять выдуманную чьей-то больной головой, якобы мою цитату. Мол, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы не будут повышаться до 2024 года. И еще и напоминают, мол, в 2024 – президентские выборы. Реприза сомнительно-юмористическая. Но, к сожалению, эту легенду опубликовали и некоторые взвешенные интернет-СМИ", – отметил Кличко.

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Мэр Киева призвал журналистов проверять информацию и напомнил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца этого отопительного сезона.