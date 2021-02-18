Еврейские общины призвали Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яру

Председатели еврейских общин Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко и депутатскому корпусу Киевсовета с призывом поддержать проект по созданию Мемориального комплекса Холокоста в Бабьем Яру.

Об этом сообщается на странице Федерации еврейских общин Украины в Facebook. Авторы обращения выразили поддержку Мемориального центру и обратили внимание на то, что мемориал поддерживают ключевые международные институты, которые занимаются вопросами памяти Холокоста.

Среди ключевых подписантов обращения еврейских общин к депутатам Киевсовета: президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, главный раввин Киева Моше Реувен Асман, председатель Совета Федерации Еврейских Общин Украины Мейр Цви Стамблер, главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий, председатель ОО "Ассоциация евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей" Борис Забарко, исполнительный директор Всеукраинского еврейского конгресса Иосиф Аксельруд, а также ряд главных раввинов крупных украинских городов и лидеры еврейских общественных организаций.

Авторы обращения призывают Киевсовет выделить три дополнительных участка земли, два из которых являются частью уничтоженного советской властью еврейского кладбища.

"Мы призываем вас проголосовать единогласно за это решение, демонстрируя таким образом уважение к погибшим и их памяти. Мемориал сотрудничает с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и имеет активную поддержку в Европейском парламенте. Мемориальный центр стал первым украинским институтом с которым Федеральный архив Германии (Бундесархив) заключил соглашение о сотрудничестве", – говорится в заявлении.

Авторы обращения напомнили, что идея создания комплекса в Бабьем Яру средствами международных доноров была поддержана как предыдущим, так и нынешним руководством Украины.

"В 2016 году его основание официально лично инициировал президент Петр Порошенко. А 29 сентября 2020 года украинское правительство и Фонд подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии президента Владимира Зеленского. Меморандум был подписан министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и членом Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером", – отмечается в сообщении.