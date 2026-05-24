'Это место – больше, чем здание': появились фото разрушенной российским ударом Малой оперы в Киеве

В результате российской комбинированной атаки по Киеву было повреждено здание киевской Малой Оперы на Лукьяновской площади столицы. Последний раз здание пострадало еще четыре года назад, 15 марта 2022 года.

Видео дня

Об этом сообщает администрация Малой Оперы в Facebook. Там призвали неравнодушных киевлян помочь восстановить повреждения.

"Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к ликвидации последствий обстрела. Сейчас важна каждая пара рук, каждый час помощи, каждое присутствие. Это место – больше, чем здание. Это память нашего города, его искусство и его голос. Мы уже не раз видели разрушения – и не раз поднимались из них снова", – говорится в сообщении.

Также администрация показала фотографии последствий повреждений. На них видно ряд выбитых окон и дверей внутри здания, разрушение отделки здания оперы, а также повреждения фасада самого памятника архитектуры.

Заметим, что впервые здание пострадало 15 марта 2022 года в результате взрывной волны во время тогдашнего ракетного обстрела Киева. Тогда также были выбиты стекла, повреждены двери и отделка потолка.

Атака по Киеву 24 мая

В ночь на воскресенье, 24 мая армия России осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, зенитчикам удалось обезвредить 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет. В то же время применение межконтинентальной ракеты "Орешник" подтвердил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!