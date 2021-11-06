ДТЭК Сети обследует линии электропередач в Киевской области дронами

ДТЭК Сети впервые применил технологию обследования линий электропередач дронами в Киевской области, которую ранее успешно опробовали в Днепропетровской области. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте компании.

Оператор системы распределения ДТЭК Киевские региональные электросети (входит в состав ДТЭК Сети. - Ред.) приступил к тестовым полетам и за первый месяц обследовал 180 км линий электропередачи в Бориспольском районе. Всего к концу года будут обследованы 400 км линий на территории области.

"Дроны со специальным сканирующим оборудованием помогают выявить в 3 раза больше дефектов, чем традиционные пешие обходы бригад. Использование дронов и IT-систем позволяет оператору предусмотреть возможное место аварии и минимизировать человеческий фактор во время обследования. ДТЭК Сети привлекает новые технологии в Украину, создавая новые в работе операторов системы распределения. Мы меняем подходы к эксплуатации электросетей для того, чтобы у каждого дома, каждого нашего клиента электроснабжение было надежным", – прокомментировал Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

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В компании объяснили, что дроны будут скорее обнаруживать на линиях дефекты, незаметные для человеческого глаза, в частности, в труднодоступных местах: на заболоченной местности, над деревьями, водными препятствиями и промышленными районами. Благодаря такой инновации в компании надеются уменьшить количество аварийных отключений света и проводить больше превентивных ремонтов.

В ДТЭК Сети отметили, что для полномасштабного применения дронов в ежедневной работе энергетиков Киевской области необходимо 6 комплектов такого оборудования, а в Днепропетровской области – 5.

В то же время, возможность системного использования таких инновационных технологий в работе операторов системы распределения будет рассматриваться национальным регулятором (НКРЭКУ).

Как сообщалось ранее, ДТЭК Киевские региональные электросети в рамках программы "Большое обновление сетей" снизили продолжительность аварийных отключений света в среднем на 91 минуту.