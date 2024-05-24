Куда пойти в выходные: необычный коворкинг в IQOS Space на Крещатике

На втором этаже крупнейшего IQOS Space в стране открывается бесплатный коворкинг. Это большой опенспейс с нестандартным зонированием, где можно работать, проводить рабочие встречи или пить кофе с друзьями.

Еще в апреле флагманский магазин бренда на бульваре Леси Украинки переехал в историческое здание возле Пассажа на Крещатике.

IQOS присоединился к коммьюнити тех, кто хочет сделать главную улицу столицы снова интересной для киевлян – местом, куда хочется возвращаться домой.

Поэтому главный спейс бренда в стране решили переместить именно на Крещатик. Этот магазин не похож на другие. Во-первых, он расположился в барочном здании (так, внутри настоящий фьюжн барокко и хай-тек). Во-вторых, на втором этаже создали публичное пространство – коворкинг в стиле киевской квартиры.

Это место, где можно работать прямо в постели в коворкинг-спальне, или уединиться для важного круга в душевой кабинке, или выбрать для работы удобное кресло у камина в коворкинг-гостиной. Также есть кофе-корнер с напитками и снеками от "ТУТ БУДЕ", стабильный интернет, генератор и невероятный вид на центр Киева.

26 мая, в День Киева, в 10:00 коворкинг открывает свои двери для всех совершеннолетних посетителей. Чтобы попасть в него, не нужно ничего бронировать или куда-то звонить по телефону. Просто приходи и занимай свободное место.

Открытие: 26 мая 2024 года.

Адрес: Крещатик, 17

График работы: с 10 до 22.

Стоимость: бесплатно.

Как найти: здание возле Пассажа — 5 минут от метро "Майдан Незалежності" или "Хрещатик".

Заходи в гости в спейс на Крещатике и чувствуй я как дома!