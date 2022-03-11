Как эвакуируют мирных жителей через реку Ирпень. Видео

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео эвакуации мирного населения из Ирпеня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жители Ирпеня решились покинуть свои дома, взять важнейшие вещи и эвакуировались: кто машиной, кто пешком через реку. Неравнодушные полицейские и военные территориальной обороны помогали людям переходить самодельный мост. Колонны автобусов с людьми следуют из Ирпеня и других "горячих точек" области в направлении Киева.

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины российские войска пытаются добраться до столицы. Несмотря на то, что войска вооруженных сил Украины сдерживают враждебное наступление, ситуация на северо-западе Киевщины остается напряженной. Враг наносит сокрушительные атаки по населенным пунктам области. Оставаться там с каждым днем становится все опаснее, поэтому местные власти прилагают все усилия для того, чтобы провести эвакуацию среди мирного населения.

Видео дня

10 марта между Украиной и Россией согласовали несколько маршрутов "зеленых коридоров" эвакуации, в том числе маршрут Ирпень–Киев. В этот же день эвакуация в Ирпене прошла без нарушения договоренностей со стороны оккупантов, однако в городе Макаров Киевской области российские военные во время эвакуации расстреляли автомобиль с пенсионерами, в результате чего погибли два человека. В целом с Киевщины за 10 марта удалось эвакуировать 16 тысяч человек.

Но, как известно, Россия не всегда соблюдает нормы гуманитарного права. Во время эвакуации населения 6 марта в Ирпене российские военные открыли огонь по городу, несмотря на предварительные договоренности "зеленого коридора". Тогда от рук захватчиков погибли восемь человек, а остальные были вынуждены скрываться под разрушенным городом.

Количество погибших и раненых в Киевской области пока неизвестно. Многие люди скрываются в подвалах, русские войска берут гражданских в заложники, убивают и взрослых и детей.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Волонтеры фонда "Вернись живым" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видео материалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.

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