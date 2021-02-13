В Киеве заметили опасную "трехэтажную" сосульку. Фото
В Соломенском районе Киева заметили сосульку, свисающую с крыши дома, длина которой равна трем этажам.
Фотографией в пятницу, 12 февраля, поделились на Facebook-странице "Типичный Киев", призвав местных жителей быть предельно осторожными.
По данным Telegram-сообщества Los Solomas, пятиэтажка, которую сфотографировали пользователи сети, находится по адресу бульвар Вацлава Гавела, 83.
В комментариях один из подписчиков предположил, что причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали.
Кроме того, под постом поделились фото подобной огромной сосульки на многоэтажке в Киеве, однако где именно сделаны снимки, не уточняется.
Добавим, следить за тем, чтобы сосульки не представляли опасности для прохожих, должны балансодержатели зданий, несущие за это ответственность.
Напомним, в Киеве уже несколько суток продолжается борьба с последствиями непогоды: столицу накрыли аномальные снегопады, а коммунальщики ожидают новый удар стихии.
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Погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет ветреной и морозной на всей территории страны, также ожидается гололедица.