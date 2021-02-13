В Киеве заметили опасную "трехэтажную" сосульку. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Книга жалоб
3,0 т.
Сосульки

В Соломенском районе Киева заметили сосульку, свисающую с крыши дома, длина которой равна трем этажам.

Фотографией в пятницу, 12 февраля, поделились на Facebook-странице "Типичный Киев", призвав местных жителей быть предельно осторожными.

По данным Telegram-сообщества Los Solomas, пятиэтажка, которую сфотографировали пользователи сети, находится по адресу бульвар Вацлава Гавела, 83.

В комментариях один из подписчиков предположил, что причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали.

Соломенский район
Скриншот

Кроме того, под постом поделились фото подобной огромной сосульки на многоэтажке в Киеве, однако где именно сделаны снимки, не уточняется.

Добавим, следить за тем, чтобы сосульки не представляли опасности для прохожих, должны балансодержатели зданий, несущие за это ответственность.

Опасные сосульки в Киеве
Опасные сосульки в Киеве

Напомним, в Киеве уже несколько суток продолжается борьба с последствиями непогоды: столицу накрыли аномальные снегопады, а коммунальщики ожидают новый удар стихии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Похолодание в большинстве регионов Украины продержится до 20-21 февраля, после чего наступит потепление. При этом снегопады и дожди должны прекратиться, заявила синоптик Наталья Диденко.

  • Погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет ветреной и морозной на всей территории страны, также ожидается гололедица.

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