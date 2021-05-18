В туалете киевского кафе девушка чуть не откусила парню пенис: ресторатор рассказал детали пикантного ЧП. Фото

В Киеве в уборной ресторана MisterCat девушка сильно укусила своего партнера за половой орган во время орального секса. Совладелец указанной сети заведений Игорь Тищенко назвал это "обычным случаем" и сообщил, что парню вовремя оказали медицинскую помощь.

Как пишет "Дарниця Live", происшествие случилось в поздно вечером 17 мая в заведении общественного питания на улице Срибнокильской. Нетрезвая пара решила уединиться в туалете. Вскоре, как утверждали очевидцы инцидента, оттуда донеслись крики парня.

Работники ресторана-караоке выяснили, что девушка сильно укусила мужчину за пенис. Пострадавшему вызвали скорую. Судя по фото, он потерял немало крови.

Мужчина попал в больницу, а девушку ненадолго задержали, однако впоследствии полицейские ее отпустили.

"Я об этом узнал вчера [17 мая], когда мне сбросили ссылку на новость. Там не так все страшно, как написали. Обычный случай, который, иногда, наверное, бывает у всех хотя бы раз в жизни. Ничего смертельно, больше раскрутили. Все нормально", – сказал Тищенко о случившемся в комментарии "Стране".

По его информации, молодой человек "здоров". "Насчет девушки, насколько я знаю, тоже все отлично. Надеюсь, что они и дальше будут дружить и встречаться. Обычная весенняя история", – пошутил владелец ресторана.

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