Через год после создания Фонд Столара продолжает помогать опорным больницам Украины

В годовщину создания Благотворительный Фонд Вадима Столара в очередной раз оказал помощь украинским медикам. Он закупил и передал в Александровскую инфекционную больницу в Киеве, опорную по COVID-19, 100 новых функциональных кроватей.

Об этом сообщает KyivLive. Фонд помогает медучреждениям на постоянной основе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Специалисты отмечают, что когда коронавирус добрался до Украины, большинство больниц просто не имело нужного обеспечения, поэтому тогда на помощь пришли меценаты. Так, уже год благотворительный Фонд Вадима Столара помогает медучреждениям на постоянной основе, в частности главной киевской "инфекционке", – говорится в сообщении.

По словам директора Благотворительного Фонда Михаила Наконечного сначала они привозили просто средства защиты: перчатки, халаты, маски, которых не было. Сейчас это помощь тем, кто болеет, и больница находится на определенном уровне обеспечения.

В издании отметили, что организация начала закупку медикаментов еще прошлой весной, впоследствии к ним добавились аппараты ИВЛ. А в этом месяце опорной по коронавирусу инфекционной больнице Киева передают дополнительные 100 коек с необходимой мебелью. Сюда свозят наибольшее количество больных.

"Это количество ежедневно имеет определенную нагрузку на коечный фонд. Поэтому потребность в дополнительных кроватях стала перед администрацией больницы, мы обратились в фонд, и он обеспечил нам их, они будут оказывать медицинскую помощь больным с COVID-19", – отметил заместитель директора Александровской больницы Олег Атаманенко.

В течение 2020 года Фонд Вадима Столара подсобил медучреждениям Украины на сумму примерно 15 млн грн. Помогают прежде всего опорным по коронавирусу, как Александровская "инфекционка".

"С Александровской больницей мы постоянно на связи, и вот в прошлый четверг ко мне поступила информация о том, что она впервые за все время приостановила госпитализации больных. Возникла необходимость предоставить новые кровати и мы отреагировали. На самом деле, ситуация критическая – сейчас это в основном тяжелобольные, и поэтому нужны функциональные кровати", – резюмировал Михаил Наконечный.