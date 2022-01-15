Business Stand Up: юмор и добро – за помощь больным детям

20 января состоится первый в этом году бизнес стендап. Первый в этом году в впервые в новом формате. Поэтому и название этого события – limited edition. Звездные спикеры —известные топ-менеджеры и представители бизнеса и не только бизнеса, спикеры, которые уже выступали на других событиях проекта Business Stand Up в течение последних двух лет, - расскажут новые истории из своего опыта. Столичная аудитория уже хорошо знает формат бизнеса стендапа, но в этот раз он не только с юмором, но и с добром. Все средства от продажи билетов организаторы направляют подопечным благотворительного фонда Таблеточки.

Среди спикеров Business Stand Up limited edition:

Александр Соколовский, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт"

Полина Толмачова, эксперт по киномаркетингу, член Совета по господдержке кино

Максим Храмов, ресторатор, ментор бизнес сообщества Board

Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук

Алексей Соболев, директор ДП "Prozorro.Продажі"

Наталья Бухалова, директор исследовательской компании UMG International

Видео дня

Евгений Бондаренко, HR директор Медиа Группы Украина

Ирина Качура, вице-президент по маркетингу Carlsberg Ukraine

Евгений Лисняк, старший директор VISA по стратегическим партнерствам и финтеху в СНГ

Business Stand Up limited edition в таком составе состоится только один раз – 20 января. Ведущий вечера – Николай Серга, известный шоумен та артист.

Место встречи — PM Hall в КВЦ Парковый.

Купить последние билеты и приобщиться к доброму делу можно по ссылке.